СК РФ заявил, что готов "помочь" Киеву в расследовании убийства Бабченко

Следственный комитет России заявил о готовности оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА "Новости".

*Позже в среду оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.



"Учитывая, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан, в частности речь идет об убийствах журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Дениса Вороненкова, Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко", – сказала она.

Петренко утверждает, что "по российскому законодательству СК РФ полномочен расследовать преступления, совершенные против россиян, даже если они совершены иностранными гражданами на территории другого государства".

Как сообщалось, 29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко, Который переехал в Украину из РФ и выступал с критикой режима Владимира Путина, стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.

Следственный комитет РФ поспешил возбудить уголовное дело об убийстве Бабченко.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя использовал факт убийства в Киеве Бабченко во время своего выступления в СБ ООН, в качестве аргумента, который якобы свидетельствует об отсутствии в Украине свободы слова и преследовании журналистов.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин о том, что еще рано говорить, кто стоит за убийством российского оппозиционного журналиста, но политические убийства являются одной из тактик, применяемых Россией для дестабилизации Украины.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.

Мотивом его убийства, по данным украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

10 мая прокуратура Киева завершила досудебное расследование в убийстве.

В ходе следствия было сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам преступления.

Двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей, материалы по российскому организатору Владимиру Тюрину и двум другим соучастникам преступления - уроженцу Харькова Юрию Василенко и украинцу Ярославу Левенцу - выделены в отдельное производство, которое еще продолжается. Все трое сейчас скрываются от следствия.

Как сообщалось, за 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года.

Россия с 2014 года осуществляет военную агрессию по отношению к Украине. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом". В марте 2014 года Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым.