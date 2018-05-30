СК РФ заявил, что готов "помочь" Киеву в расследовании убийства Бабченко

Следственный комитет России заявил о готовности оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА "Новости".



"Учитывая, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан, в частности речь идет об убийствах журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Дениса Вороненкова, Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко", – сказала она.

Петренко утверждает, что "по российскому законодательству СК РФ полномочен расследовать преступления, совершенные против россиян, даже если они совершены иностранными гражданами на территории другого государства".

Как сообщалось, 29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.

Следственный комитет РФ поспешил возбудить уголовное дело об убийстве Бабченко.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя использовал факт убийства в Киеве Бабченко во время своего выступления в СБ ООН, в качестве аргумента, который якобы свидетельствует об отсутствии в Украине свободы слова и преследовании журналистов.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин о том, что еще рано говорить, кто стоит за убийством российского оппозиционного журналиста, но политические убийства являются одной из тактик, применяемых Россией для дестабилизации Украины.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.

Мотивом его убийства, по данным украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

10 мая прокуратура Киева завершила досудебное расследование в убийстве.

В ходе следствия было сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам преступления.

Двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей, материалы по российскому организатору Владимиру Тюрину и двум другим соучастникам преступления - уроженцу Харькова Юрию Василенко и украинцу Ярославу Левенцу - выделены в отдельное производство, которое еще продолжается. Все трое сейчас скрываются от следствия.