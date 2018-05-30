АІ про вбивство Бабченка: Це ілюстрація безпорадності української влади

Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, скоєне у Києві, є трагічною ілюстрацією неспроможності української влади захистити громадянське суспільство та небезпечної ситуації, в якій зараз знаходиться свобода вираження думок в Україні.

Про це заявила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук, повідомляє прес-служба організації.

"Жахливе вбивство Аркадія Бабченка не повинне залишитися безкарним. Українська влада має не зупинятися, доки злочинець, що вчинив це ганебне вбивство, не буде знайдений та притягнутий до відповідальності", - сказала Покальчук.

За її словами, український уряд зобов’язаний забезпечити необхідний захист журналістів та активістів, які можуть опинитися під загрозою, зокрема тих, хто виступає з критикою політики російської влади.

Вона зазначила, що також українські правоохоронці мають ефективно та невідкладно розслідувати, хто стоїть за цим та іншими подібними злочинами.

"Протягом останніх років ми втратили забагато відважних людей, які критикували владу як в Росії, так і в Україні. Вбивство Аркадія Бабченка є черговою ланкою у ланцюгу насильства, який вже забрав життя Павла Шеремета у 2016 році та Олеся Бузини за рік до того", - сказала правозахисниця.

"На хвилі загального зростання кількості насильницьких нападів в Україні, це посилює нашу глибоку стурбованість з приводу здатності та бажання українських владних структур захистити журналістів, активістів та інших уразливих груп та забезпечити свободу вираження поглядів", - додала вона.

Покальчук зазначила, що особи, що скоїли ці злочини, досі не були притягнуті до відповідальності або навіть не ідентифіковані, що підриває довіру до спроможності української влади протидіяти насильству проти журналістів та громадянського суспільства в цілому.

Як повідомлялося, 29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка, який переїхав до України з РФ та виступав із критикою режиму Володимира Путіна, стріляли в його будинку в Києві. Від отриманих поранень він помер в кареті швидкої допомоги.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

Слідчий комітет РФ поспішив порушити кримінальну справу про вбивство Бабченка.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя використав факт вбивства в Києві під час свого виступу в РБ ООН, в якості аргументу, який нібито свідчить про відсутність в Україні свободи слова та переслідування журналістів.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін про те, що ще рано говорити, хто стоїть за вбивством російського опозиційного журналіста, але політичні вбивства є однією з тактик, що їх застосовуює Росія для дестабілізації України.

екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.

Мотивом його убивства, за даними української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

10 травня прокуратура Києва завершила досудове розслідування у вбивстві.

В ході слідства було повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам злочину.

Двоє виконавців злочину на теперішній час перебувають під вартою, матеріали щодо російського організатора Володимира Тюріна та двох інших співучасників злочину - уродженця Харкова Юрія Василенко та українця Ярослава Левенця - виділені в окреме провадження, яке ще триває. Усі троє зараз переховуються від слідства.

Як повідомлялося, за 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, якого підірвали в центрі Києва 20 липня 2016 року.

Росія з 2014 року здійснює військову агресію по відношенню до України. Постачає незаконним збройним формуванням на Донбасі техніку і підсилює їх лави солдатами своїх регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнським конфліктом". У березні 2014 року Росія незаконно анексувала український півострів Крим.