AI об убийстве Бабченко: Это иллюстрация беспомощности украинской власти

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, совершенное в Киеве, является трагической иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество и опасной ситуации, в которой сейчас находится свобода выражения мнений в Украине.

Об этом заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук, сообщает пресс-служба организации.

*Позже в среду оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.

"Ужасное убийство Аркадия Бабченко не должно остаться безнаказанным. Украинские власти не должны останавливаться, пока преступник, совершивший это позорное убийство, не будет найден и привлечен к ответственности", - сказала Покальчук.

По ее словам, украинское правительство обязано обеспечить необходимую защиту журналистов и активистов, которые могут оказаться под угрозой, в частности тех, кто выступает с критикой политики российских властей.

Она отметила, что также украинские правоохранители должны эффективно и безотлагательно расследовать, кто стоит за этим и другими подобными преступлениями.

"В течение последних лет мы потеряли много отважных людей, которые критиковали власть как в России, так и в Украине. Убийство Аркадия Бабченко является очередным звеном в цепи насилия, который уже унес жизни Павла Шеремета в 2016 году и Олеся Бузины за год до того", - сказала правозащитница.

"На волне общего роста количества насильственных нападений в Украине, это усиливает нашу глубокую обеспокоенность по поводу способности и желания украинских властных структур защитить журналистов, активистов и других уязвимых групп и обеспечить свободу слова", - добавила она.

Покальчук отметила, что лица, совершившие эти преступления, до сих пор не были привлечены к ответственности или даже не идентифицированы, что подрывает доверие к способности украинской власти противодействовать насилию против журналистов и гражданского общества в целом.

Как сообщалось, 29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко, который переехал в Украину из РФ и выступал с критикой режима Владимира Путина, стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.

Следственный комитет РФ поспешил возбудить уголовное дело об убийстве Бабченко.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя использовал факт убийства в Киеве Бабченко во время своего выступления в СБ ООН, в качестве аргумента, который якобы свидетельствует об отсутствии в Украине свободы слова и преследовании журналистов.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин о том, что еще рано говорить, кто стоит за убийством российского оппозиционного журналиста, но политические убийства являются одной из тактик, применяемых Россией для дестабилизации Украины.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.

Мотивом его убийства, по данным украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

10 мая прокуратура Киева завершила досудебное расследование в убийстве.

В ходе следствия было сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам преступления.

Двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей, материалы по российскому организатору Владимиру Тюрину и двум другим соучастникам преступления - уроженцу Харькова Юрию Василенко и украинцу Ярославу Левенцу - выделены в отдельное производство, которое еще продолжается. Все трое сейчас скрываются от следствия.

Как сообщалось, за 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года.

Россия с 2014 года осуществляет военную агрессию по отношению к Украине. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом". В марте 2014 года Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым.