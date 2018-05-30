Аваков: джерело спроб дестабілізації України знаходиться в Росії

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що замах на Аркадія Бабченка відповів на питання про те, що джерело спроб дестабілізації українського суспільства розташоване в Росії.

Про це він повідомив у Twitter.

"Замах на журналіста Аркадія Бабченка в Києві, якому вдалося запобігти - не тільки ілюстрація відмінної роботи особисто Василя Грицака, офіцерів СБУ, Нацполіціі і ГПУ, а й чітка відповідь на питання - постійне джерело спроб дестабілізації українського суспільства розташоване в Росії", -- написав Аваков.

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

Згодом в СБУ оприлюднили два відео із затриманням замовника "вбивства" Аркадія Бабченка та фрагментом розмови між замовником та виконавцем.

В організації "Репортери без кордонів" та ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.