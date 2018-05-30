Аваков: источник попыток дестабилизации Украины находится в России

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что покушение на Аркадия Бабченко ответило на вопрос о том, что источник попыток дестабилизации украинского общества находится в России.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Предотвращенное в Киеве покушение на журналиста Аркадия Бабченко – не только иллюстрация отличной работы лично Василия Грицака, офицеров СБУ, Нацполиции и ГПУ, но и ясный ответ на вопрос - постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества расположен в России", - написал Аваков.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

В организации "Репортеры без границ" и ОБСЕ раскритиковали спецоперацию СБУ.