Аваков: источник попыток дестабилизации Украины находится в России
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что покушение на Аркадия Бабченко ответило на вопрос о том, что источник попыток дестабилизации украинского общества находится в России.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Предотвращенное в Киеве покушение на журналиста Аркадия Бабченко – не только иллюстрация отличной работы лично Василия Грицака, офицеров СБУ, Нацполиции и ГПУ, но и ясный ответ на вопрос - постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества расположен в России", - написал Аваков.
Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.
Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.
По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.
В организации "Репортеры без границ" и ОБСЕ раскритиковали спецоперацию СБУ.