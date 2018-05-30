Апеляційний суд відхилив вимоги адвокатів екіпажу "Норд"

Апеляційний суд Донецької області залишив у силі рішення судів про притягнення екіпажу судна "Норд" до адміністративної відповідальності за порушення українського законодавства.

Про це "Інтерфакс-Україна" розповів помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Апеляційний суд Донецької області розглянув останні дві апеляційні скарги найнятих ФСБ РФ адвокатів на рішення Приморського райсуду Маріуполя про притягнення моряків судна "Норд" до адміністративної відповідальності за ст. 204-2 КУпАП (щодо порушення порядку виїзду з тимчасово окупованої території АР Крим)", - сказав Слободян.

Він наголосив, що суд відхилив усі апеляційні вимоги адвокатів.

"Рішення Маріупольського суду залишено без змін, а по суті дії прикордонників визнані законними", - додав речник.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.

11 квітня капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

14 травня повідомлялося, що члени екіпажу заарештованого кримського судна "Норд" перебувають на території посольства Росії в Києві.