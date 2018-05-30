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Апелляционный суд отклонил требования адвокатов экипажа "Норд"

Среда, 30 мая 2018, 23:09

Апелляционный суд Донецкой области оставил в силе решение судов о привлечении экипажа судна "Норд" к административной ответственности за нарушение украинского законодательства.

Об этом "Интерфакс-Украина" рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Апелляционный суд Донецкой области рассмотрел последние две апелляционные жалобы нанятых ФСБ РФ адвокатов на решение Приморского райсуда Мариуполя о привлечении моряков судна "Норд" к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП (относительно нарушения порядка выезда из временно оккупированной территории АР Крым)", - сказал Слободян.

Он отметил, что суд отклонил все апелляционные требования адвокатов.

"Решение Мариупольского суда оставлено без изменений, а по сути действия пограничников признаны законными", - добавил пресс-секретарь.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

14 мая сообщалось, что члены экипажа арестованного крымского судна "Норд" находятся на территории посольства России в Киеве.

Темы: судКрым
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