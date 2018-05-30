Порошенко знав про інсценування вбивства Бабченка

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Середа, 30 травня 2018, 23:32

Президент України Петро Порошенко розповів, що знав про інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це він заявив під час зустрічі із Бабченком.

"Я ж про це все знав, а ніхто в Адміністрації не знав. Я абсолютно переконаний, що по-іншому не можна було", – сказав президент.

Порошенко подякував всім українцям, які проявили небайдужість.

"Адже атака на журналіста, організована з території Росії, - це бажання дестабілізувати ситуацію в Україні, показати неефективність влади та, безумовно, вбити того, кого Росія боїться найбільше", - зазначив президент.

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

Згодом в СБУ оприлюднили два відео із затриманням замовника "вбивства" Аркадія Бабченка та фрагментом розмови між замовником та виконавцем.

В організації "Репортери без кордонів" та ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.

Українська правда
Теми: Порошенко Бабченко Аркадій
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