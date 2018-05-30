Порошенко знав про інсценування вбивства Бабченка
Президент України Петро Порошенко розповів, що знав про інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.
Про це він заявив під час зустрічі із Бабченком.
"Я ж про це все знав, а ніхто в Адміністрації не знав. Я абсолютно переконаний, що по-іншому не можна було", – сказав президент.
Порошенко подякував всім українцям, які проявили небайдужість.
"Адже атака на журналіста, організована з території Росії, - це бажання дестабілізувати ситуацію в Україні, показати неефективність влади та, безумовно, вбити того, кого Росія боїться найбільше", - зазначив президент.
Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.
За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.
Згодом в СБУ оприлюднили два відео із затриманням замовника "вбивства" Аркадія Бабченка та фрагментом розмови між замовником та виконавцем.
В організації "Репортери без кордонів" та ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.