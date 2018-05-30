Порошенко знал об инсценировке убийства Бабченко

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что знал об инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом он заявил во время встречи с Бабченко.

"Я об этом все знал, а никто в Администрации не знал. Я абсолютно убежден, что по-другому нельзя было", - сказал президент.

Порошенко поблагодарил всех украинцев, которые проявили неравнодушие.

"Ведь атака на журналиста, организованная из территории России, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего", - отметил президент.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

В организации "Репортеры без границ" и ОБСЕ раскритиковали спецоперацию СБУ.