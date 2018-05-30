Порошенко знал об инсценировке убийства Бабченко

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Среда, 30 мая 2018, 23:32

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что знал об инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом он заявил во время встречи с Бабченко.

"Я об этом все знал, а никто в Администрации не знал. Я абсолютно убежден, что по-другому нельзя было", - сказал президент.

Порошенко поблагодарил всех украинцев, которые проявили неравнодушие.

"Ведь атака на журналиста, организованная из территории России, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего", - отметил президент.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

В организации "Репортеры без границ" и ОБСЕ раскритиковали спецоперацию СБУ.

Украинская правда
Темы: Порошенко Бабченко Аркадий
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