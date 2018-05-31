CPJ закликав українську владу пояснити "надзвичайні заходи" у справі Бабченка

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Четвер, 31 травня 2018, 00:45

Комітет захисту журналістів (CPJ) наголосив, що українська влада має роз'яснити необхідність інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка, назвавши це "надзвичайними заходами".

Про це заявила координаторка Комітету Ніна Огнянова.

"Ми з полегшенням дізналися, що Аркадій Бабченко живий. Тепер українська влада має розкрити, чому були необхідні такі надзвичайні заходи з інсценування вбивства російського журналіста", - підкреслила Огнянова.

В CPJ також підкреслили, що будуть вивчати цю безпрецедентну ситуацію і оприлюднять більше коментарів, після того, як отримають детальну інформацію.

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

Згодом в СБУ оприлюднили два відео із затриманням замовника "вбивства" Аркадія Бабченка та фрагментом розмови між замовником та виконавцем.

В організації "Репортери без кордонів" та ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.

Теми: Бабченко Аркадій ЗМІ
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