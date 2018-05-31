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CPJ призвал украинскую власть объяснить "чрезвычайные меры" по делу Бабченко

Четверг, 31 мая 2018, 00:45

Комитет защиты журналистов (CPJ) подчеркнул, что украинская власть должна разъяснить необходимость инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко, назвав это "чрезвычайными мерами".

Об этом заявила координатор Комитета Нина Огнянова.

"Мы с облегчением узнали, что Аркадий Бабченко жив. Теперь украинская власть должна раскрыть, почему были необходимы такие чрезвычайные меры по инсценировке убийства российского журналиста", - отметила Огнянова.

В CPJ также подчеркнули, что будут изучать эту беспрецедентную ситуацию и обнародуют больше комментариев, после того, как получат подробную информацию.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

В организации "Репортеры без границ" и ОБСЕ раскритиковали спецоперацию СБУ.

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Темы: Бабченко АркадийСМИ
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