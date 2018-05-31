Головні новини дня – за 60 секунд

Обговорення замаху на Аркадія Бабченка, Кольченко оголосив голодування, Україна може залишитися без траншу МВФ до 2020 року - новини, які обговорювали 31 травня.

Про Бабченка. Адвокат Євген Солодко заявляє про тиск на затриманого у справі про замовлення вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко.

Також адвокат підозрюваного заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.

А у Європейському Союзі прокоментували інсценування вбивства Бабченка, заявивши, що Україна має право захищати свій національний інтерес та свою територію.

Сам Бабченко розповів, що він не знає, чому СБУ вирішила інсценувати його вбивство, хоч мала вже достатньо доказів для затримання підозрюваного.

Про Кольченка. Незаконно засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Про транш від МВФ. Україна зможе претендувати на нову програму з Міжнародним валютним фондом не раніше 2020 року у зв'язку з проведенням в 2019 році в нашій країні президентських і парламентських виборів.

А Національний банк може вдатися до жорсткої монетарної політики і введення деяких валютних обмежень в разі посилення інфляційного тиску, якщо Україні не вдасться отримати черговий кредитний транш Міжнародного валютного фонду.

Про "Динамо". Гравці київського "Динамо" отримують доволі низьку офіційну зарплату в команді.

За неофіційною інформацією УП, в останній рік зарплата Гусєва в київській команді була на рівні 50 тисяч доларів на місяць.

Нинішній капітан "Динамо" Віктор Циганков отримує в команді трохи більше 19 тисяч гривень на місяць. Сергій Сидорчук має зарплату в трохи більше, ніж 20 тисяч гривень на місяць.

Про Зідана. Тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан оголосив про свою відставку.