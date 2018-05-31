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Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 31 мая 2018, 21:04

Обсуждение покушения на Аркадия Бабченко, Кольченко объявил голодовку, Украина может остаться без транша МВФ до 2020 года – новости, которые обсуждали 31 мая.

О Бабченко. Адвокат Евгений Солодко заявляет о давлении на задержанного по делу о заказе убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Также адвокат заявил, что его подзащитный известный волонтер и является директором компании по производству оружия.

А в Европейском Союзе прокомментировали инсценировку убийства Бабченко, заявив, что Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию.

Сам Бабченко рассказал, что он не знает, почему СБУ решило инсценировать его убийство, хотя было уже достаточно доказательств для задержания подозреваемого.

О Кольченко. Незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

О транше об МВФ. Украина сможет претендовать на новую программу с Международным валютным фондом не раньше 2020 года в связи с проведением в 2019 году в стране президентских и парламентских выборов.

А Национальный банк может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда.

О "Динамо". Игроки киевского "Динамо" получают довольно низкую официальную зарплату в команде. Согласно документу, наиболее оплачиваемыми игроками столичного клуба состоянию на январь 2018 года были Олег Гусев, Денис Гармаш и Евгений Хачериди. Их зарплата составляла 20 тысяч 204 гривни.
В то же время по неофициальной информации УП, в последний год зарплата Гусева в киевской команде была на уровне 50 тысяч долларов в месяц.

О Зидане. Тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил о своей отставке.

Темы: Бабченко АркадийсудполитзаключенныеМВФ
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