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Адвокат заявляє про спроби "закошмарити" затриманого у справі Бабченка

Четвер, 31 травня 2018, 09:50
Адвокат заявляє про спроби закошмарити затриманого у справі Бабченка

Адвокат Євген Солодко заявляє про тиск на затриманого у справі про замовлення вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко.

Про це старший партнер адвокатського об'єднання "Солодко і партнери" написав у Facebook в ніч на 31 травня.

"Зараз адвокати нашої фірми працюють з "організатором вбивства" Аркадія Бабченка", – повідомив він.

"Перше враження – провокація, організована досить неестетично", – зазначив Солодко.

"Спроба "закошмарити" підзахисного відразу не вдалася, а далі будемо розбиратися", – заявив адвокат.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника: обіцяв 30 тисяч доларів і віддав уже 15 тисяч.

Із виконавцем СБУ домоглася співпраці – він нібито допоміг здійснити "комбінацію, в ході якої організатору вбивства стало зрозуміло, що вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

Громадянину Г. підготували підозру за ч.1 ст. 14 (готування до злочину), ч.5 ст. 27 (види співучасників), ч.3 ст. 258 (терористичний акт) ККУ.

Президент Петро Порошенко доручив надати цілодобову охорону Аркадію Бабченку та його сім’ї.

Олена Рощенко, УП
Теми: Бабченко АркадійСБУ
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