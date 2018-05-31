Адвокат заявляє про спроби "закошмарити" затриманого у справі Бабченка

Адвокат Євген Солодко заявляє про тиск на затриманого у справі про замовлення вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко.



Про це старший партнер адвокатського об'єднання "Солодко і партнери" написав у Facebook в ніч на 31 травня.



"Зараз адвокати нашої фірми працюють з "організатором вбивства" Аркадія Бабченка", – повідомив він.

"Перше враження – провокація, організована досить неестетично", – зазначив Солодко.



"Спроба "закошмарити" підзахисного відразу не вдалася, а далі будемо розбиратися", – заявив адвокат.



Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко, речник Нацполіції Ярослав Тракало, соратник міністра внутрішніх справ і нардеп Антон Геращенко коментували цей злочин, а СБУ відмовчувалася.

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А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що вбивство Бабченка інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника. Журналіст виявився живим.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито для організації вбивства російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для втілення задуму колишнього АТОшника: обіцяв 30 тисяч доларів і віддав уже 15 тисяч.

Із виконавцем СБУ домоглася співпраці – він нібито допоміг здійснити "комбінацію, в ході якої організатору вбивства стало зрозуміло, що вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

Громадянину Г. підготували підозру за ч.1 ст. 14 (готування до злочину), ч.5 ст. 27 (види співучасників), ч.3 ст. 258 (терористичний акт) ККУ.