Адвокат розповів про "організатора вбивства Бабченка": де працював, чим займався

Адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, так званого організатора замаху на вбивство Бабченка звуть Борис Герман, він виконавчий директор українсько-німецького СП "Шмайсер", що спеціалізується на виробництві зброї, яке має виробничі відносини з Міністерством оборони.

"Сам Борис відомий своєю волонтерською діяльністю для потреб АТО. Саме його оптика стоїть на гвинтівках наших снайперів, саме він модернізує і створює найпотужніші снайперські комплекси на базі існуючого армійського озброєння", - написав адвокат.

Він додав, що Герман має юридичну освіту і його улюблена справа - зброя.

"Сьогодні Шевченківський суд обиратиме йому запобіжний захід. Чим же аргументує СБУ необхідність утримання під вартою? ", - запитав Солодко.

"По-перше, замовники вбивства Бабченко, судячи з документів, так і залишилися невстановленими. Їх навіть не шукали. По-друге, з розмов Бориса з "кілером" зрозуміло, що його квартира і завод за останні півроку неодноразово обшукувалися тією ж СБУ з співробітниками якої довелося поділитися - в протоколі згадуються 70 тисяч доларів", - написав він.

Він розповів, що в листуванні в месенджерах мова йде "про що завгодно, але не про вбивство".

"А ось припущень "кілера" і допитує його співробітника скільки завгодно. Так, списку потенційних жертв в матеріалах теж немає", - заявив адвокат.

"Сам "кілер", діючи вже в рамках протоколу про контроль за вчиненням злочину, пропонує "грохнути" так званих Тодора Пановського і Богданова, кажучи про те, що останнього ненавидить "...з 14-го року"", - додав Солодко.

На його думку, це схоже на провокацію

Також він вважає, що в цій справі немає інтересу Германа і мотив поки не встановлено.

"Справа дивна, але брифінг Генерального прокурора вже відбувся. Значить, будуть, витріщивши очі, доводити навіть неіснуюче... ", - написав адвокат.

Раніше слідство попросило арештувати підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.