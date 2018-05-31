Журналіст і публіцист Аркадій Бабченко розповів, що він не знає, чому СБУ вирішило інсценувати його вбивство, хоч мала вже достатньо доказів для затримання підозрюваного.

Про це він розповів в інтерв'ю у четвер.

На запитання, для чого була ця спецоперація, Бабченко відповів: "Не знаю, не до мене питання".

"Не я її (спецоперацію – ред.) розробляв. Мабуть у них (українських спецслужб – ред.) були свої якісь причини".

"Можливо, вони хотіли зробити так, щоб тут проколів не було, щоб була стовідсоткова доказова база. Я їх в цьому розумію. Але це не до мене питання. Я не знаю для чого", - сказав він.

Бабченко розповів, що не одразу повірив українським силовикам.

"Мене не одразу переконали. Приходять якісь люди. Кажуть, чувак тебе хочуть грохнути. Звичайно, ти відчуваєш недовіру, що за люди, чому. Але зустріч відбулась за участі моїх знайомих. Вони сказали, що були з цими людьми на війні. Вони їх підтвердили", - сказав він.

На запитання, чому із 30 осіб, які були у списку "для ліквідації" обрали саме його, Бабченко відповів: "Я не володію всією інформацією. Наскільки мені сказали, обраний не саме я. Я був обраний першим".

Він також розповів, що давно не займається розслідуваннями, а є "фейлетоністом".

"В мене немає бізнеса, немає грошей, немає квартири. Все чим я займаюся – це пости у фейсбуці. З цього можна зробити один єдиний висновок, що мотивом є моя громадянська позиція, моя громадянська діяльність", - сказав Бабченко.

"Всі хто кажуть, що це підриває довіру до журналістики, як би ви вчинили на моєму місці? До вас приходять і кажуть, тебе замовили. От докази, будь ласка, що ви далі будете робити?", - сказав він.

На питання, чи планує він залишити Україну і шукати більш безпечне місце, він відповів "без коментарів".

"Я би хотів залишитися тут, оскільки я відчуваю, що моє місце тут в Києві. Але зараз така ситуація, що вже не я буду вирішувати свою долю. Воно піде так як піде", - сказав він.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Слідство попросило арештувати підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.