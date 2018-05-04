Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" втрачає важливі очки у матчі з "Маріуполем"

П'ятниця, 4 травня 2018, 21:22

Київське "Динамо" у матчі 30-го туру Прем`єр-ліги зіграло унічию з ФК "Маріуполь".

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Гості з Маріуполя забили швидкий гол на 15-й хвилині поєдинку. Борячук ударом з лінії штрафного надіслав м`яча у верхній кут воріт Бойка – 0:1. У господарів поля були лише напівмоменти, щоб зрівняти рахунок.

На 55-й хвилині "Динамо" таки забиває гол. Суддя Абдула призначив сумнівний пенальті за начебто фол на Мбокані на куті штрафного. З 11-ти метрів влучно пробив Циганков. Через кілька хвилин Циганков забиває гол з гри, але боковий арбітр фіксує досить сумнівний офсайд.

Ще одним суперечливим рішенням арбітрів у цій грі став момент, коли м’яч влучив у руку у штрафній динамівцю Шабанову, але суддя  не поставив пенальті у ворота "Динамо".

У киян гарні моменти, щоб вирвати перемогу в цій грі, мали Шапаренко та Мбокані, але виручив "Маріуполь" воротар Гальчук. На останній хвилині поєдинку із забійної позиції не влучив по воротах Циганков. У гостей вже в доданий час удар Болбата потягнув Бойко.

Після стартового матчу 30-го туру "Динамо" відстає від "Шахтаря" на два очка.

"Гірники" у суботу, 5 травня, зіграють домашній матч проти "Зорі".

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: