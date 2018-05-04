"Динамо" втрачає важливі очки у матчі з "Маріуполем"

Київське "Динамо" у матчі 30-го туру Прем`єр-ліги зіграло унічию з ФК "Маріуполь".

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Гості з Маріуполя забили швидкий гол на 15-й хвилині поєдинку. Борячук ударом з лінії штрафного надіслав м`яча у верхній кут воріт Бойка – 0:1. У господарів поля були лише напівмоменти, щоб зрівняти рахунок.

На 55-й хвилині "Динамо" таки забиває гол. Суддя Абдула призначив сумнівний пенальті за начебто фол на Мбокані на куті штрафного. З 11-ти метрів влучно пробив Циганков. Через кілька хвилин Циганков забиває гол з гри, але боковий арбітр фіксує досить сумнівний офсайд.

Ще одним суперечливим рішенням арбітрів у цій грі став момент, коли м’яч влучив у руку у штрафній динамівцю Шабанову, але суддя не поставив пенальті у ворота "Динамо".

У киян гарні моменти, щоб вирвати перемогу в цій грі, мали Шапаренко та Мбокані, але виручив "Маріуполь" воротар Гальчук. На останній хвилині поєдинку із забійної позиції не влучив по воротах Циганков. У гостей вже в доданий час удар Болбата потягнув Бойко.

Після стартового матчу 30-го туру "Динамо" відстає від "Шахтаря" на два очка.

"Гірники" у суботу, 5 травня, зіграють домашній матч проти "Зорі".