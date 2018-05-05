Солом’янський райсуд Києва скасував арешт нежилих приміщень площею 535 кв.м. по вул. Хрещатик, 27-Б, які належать ТОВ "Майдан - Плаза", заарештованих у 2016 році в рамках "газової справи" нардепа-утікача Олександра Онищенка.



Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на суду від 17 квітня.



Власницею компанії "Майдан - Плаза" була Іннеса Кадирова, мати Онищенка. За даним Youcontrol, у 2009 році директором "Майдан - Плаза" був сам Онищенко.

14 березня 2018 року власником фірми замість Кадирової стала компанія "Гесіс СА" (Швейцарія), бенефіціар якої - швейцарець Полло Норіс.

18 квітня Солом’янський суд за клопотанням НАБУ арештував корпоративні права "Гесіс СА" в підприємстві "Майдан - Плаза", корпоративні права вартістю понад 5 млн грн було передано в управління Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).



19 квітня детектив знову звернувся до суду про арешт приміщень. Він повідомив, що по вул. Хрещатик, 27-Б фактично знаходивя офіс злочинної організації Онищенка, зокрема, з цих приміщень надсилалася податкова звітність, здійснювалося управління системами "Клієнт-Банк" підконтрольних злочинній організації компаній, а також за вказаною адресою доставлялася готівка, отримана внаслідок легалізації грошових коштів, незаконно здобутих від реалізації природного газу за заниженими цінами.



Детектив доводив, що нові власники приміщення пов’язані з Онищенком. Зокрема, у НАБУ є дані, що на ім’я нового директора "Майдан – Плаза" Арсена Приходька неодноразово виписував довіреності Онищенко та його екс-дружина Меліта, яка є громадянкою Хорватії. Також довіреність на Приходька видавала мати Онищенка.



Раніше постановою детектива приміщення були визнані речовим доказом.

Однак Солом'янський райсуд Києва відкинув аргументи детектива НАБУ про те, що приміщення є доказами злочину чи підлягають спецконфіскації та відмовив НАБУ в арешті вказаних приміщень, рішення ухвалив суддя Вадим Сенін.

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Олександр Онищенко є фігурантом "газової справи", яку розслідує НАБУ: за даними слідства, нардеп з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень.

Керівниками злочинного угрупування крім самого депутата вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.

Онищенко втік з України та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.

19 грудня суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Олександра Онищенка.

Наприкінці 2016 року Онищенко заявив, що має записи, серед яких, окрім інших, розмови з президентом України Петром Порошенком. Разом з тим світ побачили розмови Онищенка з нібито Миколою Мартиненком та Олесем Довгим.

У березні 2018 року Онищенко підтвердив, що його адвокатом стала Марта Борщ, яка, на його думку, взялася за справу через інформацію про президента України Петра Порошенка.

У квітні Онищенко заявив, що готовий надати НАБУ оригінал запису розмови нібито з президентом Петром Порошенком для експертизи.