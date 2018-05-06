Адвокат Штепи й "Топаза" взявся захищати Савченко

Адвокатом арештованої нардепа Надії Савченко став Олександр Шадрін.

Про це повідомив у Facebook в суботу адвокат Олексій Шевчук.

"Сьогодні нашим партнером Олександром Шадріним було прийнято захист Надії Савченко", - написав він.

Він зазначив, що в суботу Шадріну "з боями вдалося потрапити до Надії в слідчий ізолятор СБУ та погодити тактичні питання".

"Зараз готується заява до правоохоронних органів за фактом протидії адвокату Шадріну у доступі до клієнта", - додав Шевчук.

Як видно з опублікованого Шадріним відео, в суботу його та сестру Надії Савченко Віру не пускали до СІЗО, аргументуючи тим, що це санітарний день.

Адвокат Шадрін раніше захищав, зокрема, екс-мера Слов'янська Нелю Штепу, екс-нардепа від забороненої Компартії України Аллу Александровську та "антимайданівця" Гната Кромського, відомого на прізвисько "Топаз".

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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