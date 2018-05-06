ООС: у суботу бойовики здійснили 56 обстрілів

5 травня в районі проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано 56 ворожих обстрілів, усі вони визначені як прицільні.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу в неділю.

За його словами, бойовики зробили 8 пострілів з артилерії калібру 122 мм, 9 пострілів з танку, та випустили по позиціях Об’єднаних сил близько 60 мін з мінометів калібру 120 та 82 мм.

На Луганському напрямку найбільше загострення минулої доби спостерігалося в районі Новотошківського, де противник активно застосовував міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети та стрілецьку зброю різних типів та калібрів.

Також під ворожим вогнем опинилися українські опорні пункти в районі населених пунктів Зайцеве, Катеринівка, Красне, Кримське та Світлодарськ. Тут противник застосовував міномети калібру 82 мм, БМП, гранатомети та стрілецьку зброю різних типів та калібрів.

Загалом у бік українських військових було випущено півсотні мінометних мін різних калібрів. Окремі підрозділи Об’єднаних сил провели успішні рейдові дії. У ході рейду одного бойовика взято в полон.

На Донецькому напрямку зафіксовано 48 ворожих обстрілів. Найбільшу активність противник проявляв у районі Авдіївки, Гнутового, Красногорівки та Широкиного.

На світанку, близько 5.30, в районі Тоненького противник застосував ствольну артилерію калібру 122 мм. У бік українських військових було зроблено 8 артилерійських пострілів калібру 122 мм.

У той же самий час неподалік Новогнатівки вів вогонь ворожий танк, який здійснив 9 пострілів по українських позиціях.

Крім того, у нічний час, під обстрілом з міномету калібру 120 мм опинилися українські захисники в районі Авдіївки.

Решта 43 ворожих обстріли відбувалися зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних типів та БМП. Противник вів вогонь в напрямку опорних пунктів ЗСУ в районах населених пунктів Авдіївка, Березове, Верхньоторецьке, Водяне, Гнутове, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Опитне, Піски, Піщевик, Славне, Широкине.

Військовослужбовці ЗСУ 31 раз відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи виключно дозволену Мінськими домовленостями зброю.

За даними розвідки Об'єднаних сил, які оприлюднив прес-центр ООС, 6 окупантів загинуло, 4 поранено.

Раніше повідомлялося, що під час бойових дій минулої доби було поранено одного українського військовослужбовця.