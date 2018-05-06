Вибух у мечеті в Афганістані: щонайменше 10 загиблих

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Неділя, 6 травня 2018, 14:48

Внаслідок вибуху в мечеті у провінції Хост на сході Афганістану в неділю щонайменше 10 людей загинули та 29 отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на речника поліції провінції Басіра Біну.

За його словами, вибух стався після обідньої молитви в мечеті, яка також використовувалася як центр реєстрації виборців для парламентських виборів, що відбудуться в жовтні.

Разом з тим, як повідомляє АР, внаслідок вибуху загинуло щонайменше 12 людей, поранено 33.

Українська правда
Теми: Афганістан
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