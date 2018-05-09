9 травня: у Мелітополі влаштували бійку, в Одесі носили портрети загиблих у Будинку профспілок

У Мелітополі Запорізької області учасники акції з нагоди 9 травня влаштували бійку з чоловіком, на грудях у якого була "георгіївська" стрічка.

Як повідомляють Местные вести, 9 травня у місті організували два мітинги і забороненої символіки на них практично не було.

"На кількох портретах учасників Другої світової була "георгіївська" стрічка, але до них майже одразу підходили поліцейські і заклеювали її червоним скотчем. Учасники одного з мітингів вирушили до Братського кладовища, де поклали квіти до монументу. ... Учасники другого мітингу - колона "Безсмертного полку" - пройшлася містом, співаючи "Катюшу" і скандуючи "Фашизм не пройде", - пише видання.

Однак на Братському кладовищі з'явився чоловік, на грудях якого було пришпилено "георгіївську" стрічку, яку спробували зірвати представники патріотичних організацій. З чоловіком зав'язалася бійка, в яку втрутилися правоохоронці.

"Провокатора вивели, а його прихильники і противники ще довго сварилися через кілька рядів поліцейських", - пише ЗМІ.

В Одесі деякі учасники акції "Безсмертний полк", які були учасниками антімайданівських акцій на Куликовому полі, замість портретів загиблих під час Другої світової війни несли портрети загиблих у Будинку профспілок.

Як пише УНІАН, серед фотознімків нібито воїнів Другої світової був помічений портрет проросійського телеведучого Григорія Кваснюка, який загинув у 2017 році. Учасники цього маршу скандували "Фашизм не пройде!", "Бандерівські біси - геть з Одеси!", час від часу лунали вигуки "Донбас, ми з тобою!" і "Слава Путіну!". В результаті правоохоронці вивели з колони чоловіка, який викрикував гасла про президента РФ.

У Харкові участь у ході "Полка" з нагоди 9 травня брали близько 300 осіб з портретами учасників Другої світової війни, вони час від часу скандували "Фашизм не пройде!" і "З Днем перемоги!".

Ходу очолювала глава Харківської облорганізації забороненої Компартії України Алла Александровська. Деякі учасники цієї акції заявляли: "Харків - російське місто!".

У Дніпрі всі заходи з нагоди 9 травня пройшли спокійно, проте поліція затримала чоловіка з незареєстрованим травматичним пістолетом і патронами до нього. Також було складено кілька адмінпротоколів щодо учасників із забороненими "георгіївськими стрічками".

В окупованому Донецьку пройшов "військовий парад": там "мирні шахтарі" продемонстрували військову техніку: БТР-80, БМП, танки Т-64 і Т-72, ​​ЗРК "Стріла-10", самохідки "Гвоздика", "Гради", полкові міномети, протитанкові гармати "Рапіра", гаубиці Д-30 і "Мста-Б".