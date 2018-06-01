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У КМДА розказали про пожежу в пасажирському автобусі

П'ятниця, 1 червня 2018, 02:28

У Києві в автобусі маршруту №31 під час руху виникло загоряння, ймовірно, у моторному відсіку.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Інцидент стався 31 травня близько 19:00 на вул. Дегтярівській, 15.

"Прибувши на місце події було встановлено, що під час руху загорівся автобус маршруту №31 автопарку номер 5. Пожежа сталася близько 19:03, коли автобус закінчував маршрут та повертався в автопарк. Під час виникнення пожежі в салоні автобусу знаходились водій та кондуктор", - йдеться у повідомленні КМДА.

За попередніми даними, загоряння сталося в моторному відсіку, водій разом із кондуктором намагались загасити пожежу, але вогонь стрімко поширився, і автобус повністю згорів.

 
 

Пожежу ліквідували о 19:38.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київтранспортпожежа
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