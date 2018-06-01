Луценко й Грицак пояснять послам G7 спецоперацію щодо Бабченка

Генеральний прокурор Юрій Луценко і голова Служби безпеки України Василь Грицак 1 червня пояснять дипломатам G7 необхідність проведення спецоперації з журналістом Аркадієм Бабченком.

Про це генпрокурор повідомив напередодні увечері в ефірі програми "Право на владу", інформує "Інтерфакс-Україна".

"Завтра (у п'ятницю) в Генпрокуратурі з главою Служби безпеки України та причетними офіцерами відбудеться зустріч з дипломатами G7. Ми пояснимо все, що ми можемо в рамках таємниці слідства пояснити", - заявив генпрокурор.

"Упевнений, що дипломатія займе позицію, яку озвучує, наприклад, керівник дипломатичної служби Великої Британії, який чітко говорить "країна повинна захищатися, а Росія має бути покарана", - додав Луценко.

За словами генпрокурора, зустріч була ініційована "практично обома сторонами".

"Сподіваюся, що завтра ми зможемо їм (міжнародним партнерам) пояснити, що Україна є в особливій ситуації - ми у війні і наші кордони, і лінія розмежування не захищені .... На превеликий жаль - не та ціна, щоб мати список запланованих жертв Кремля. Думаю, що як люди вони зі мною погодяться", - підсумував генпрокурор.

Також він додав, що про спецоперацію знали до 10 осіб, включаючи главу держави, і визнав, що, ймовірно, міністр закордонних справ Павло Клімкін також мав бути в курсі, що допомогло б не допустити такої бурхливої ​​реакції міжнародної громадськості.

Нагадаємо, коментуючи інсценування убивства Аркадія Бабченка українськими спецслужбами, у ЄС визнали право України захищати свій національний інтерес. Водночас ЄС намагається отримати більше деталей у цій справі.