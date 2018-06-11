Цимбалюк: Після спецоперації мене не залишили напризволяще

Олексій Цимбалюк, якого нібито найняли для вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, викрив свою причетність до спецоперації, аби убезпечити себе.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, пояснюючи, навіщо розмістив у Facebook зізнання, що "кілер" – це він.

"На брифінгу в СБУ мій голос оприлюднили без будь-якого спотворення, і щойно цей брифінг закінчився, дуже багато моїх знайомих це помітили і мені про це повідомили. Люди, які знають мене близько, мій голос знають дуже добре, впізнати мене за голосом дуже легко", – сказав Цимбалюк.

"Крім того, я знав, що мої ім'я та прізвище оприлюднять під час суду. Я не був у цій справі якимось зашифрованим агентом, все було відкрито", – додав він.

На запитання, чи не просив він про це Службу безпеки України, Цимбалюк відповів: "А який сенс? У будь-якому випадку, мене знає Герман. Якщо вбивство виявляється фейковим, значить, здав виконавець".

"А якщо мене знає Герман, то знають і адвокати, і ланцюжок пішов далі. Тому ховатися сенсу немає. З питань особистої безпеки навпаки краще певний рівень публічності і розголосу", – додав він.

На запитання, чи не боїться він за свою безпеку тепер, Цимбалюк відповів: "Звичайно, я переживаю, скажемо так. Чи боюсь? Я не боюся зустрічі з невідворотнім. Смерть – це логічне закінчення життя. Нікому крім Христа не вдалося це подолати. Смерті я не боюся".

"Але заходів безпеки, звичайно, треба вживати, бо підганяти зустріч зі смертю не варто… Я розумію, що після цього можуть хотіти прибрати і мене", – додав він.

Колишній боєць натякнув, що має захист спецслужб: "Мене не залишили напризволяще".

Що ж до замовника вбивства Бабченка, то Цимбалюк вірить словам посередника:

"В принципі, Борис Герман сам озвучив ім'я замовника на суді (нібито замовником був працівник "особистого фонду Путіна" В'ячеслав Пивоварник, хоча в Кремлі заперечили існування такого фонду – ред.). Швидше за все це правда, саме з цього фонду мали фінансуватися всі ці вбивства".

У кінці ланцюжка, по якому мали заплатити за вбивство Бабченка, на його думку, були спецслужби Росії: "Хто ще міг би стояти за цим? Повертаючись до списку і кількості жертв - якби це реально спрацювало, внутрішньополітична ситуація в країні була б дуже сильно розхитана. Це вигідно тільки путінській Росії".

Спецоперація була потрібна, "щоб зібрати якнайбільше доказів причетності до цього Росії, відслідкувати канали отримання грошей", переконаний Цимбалюк.

Він зазначив, що гроші, передані Германом, "не фальшиві й не мічені – їх віддали в банк на зберігання за процедурою".

Цимбалюк не вірить, що Герман працює з контррозвідкою, бо його прослуховували, та й Борис "навіть назви департаментів не знає".

За словами Цимбалюка, замовник нібито хотів до осені ліквідувати 30 осіб, потім список зріс до 60-ти, але сам він список не бачив, знав лише два імені, крім Бабченка.

Екс-боєць також сказав, що не певен, яким буде його майбутнє. Але йти на парламентські вибори за списком якоїсь партії не планує: "Хай Бог боронить. Я буду гірший, ніж Савченко! Буду "наносить добро и причинять радость".

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