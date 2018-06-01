У Кремлі відреагували на звинувачення "людині з фонду Путіна"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відкинув причетність людини з "приватного фонду Путіна" до замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.



Про це повідомляє російський "Інтерфакс".



"Звичайно, жодних таких фондів в Росії не існує", – заявив Пєсков.



За його словами, "будь-які твердження про можливу причетність Росії до цього інсценування є не чим іншим як наклепом і не відповідають дійсності".



Пєсков також назвав подібні заяви "развесистой клюквой" (російський ідіоматичний вираз, що означає вигадку -ред).

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Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання.

Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

Російське видання "The Bell", посилаючись на дані системи "СПАРК-Інтерфакс", 1 червня пише, що В'ячеслав Пивоварник (чиє ім'я назвав Герман), який нібито пов'язаний з організацією вбивства Бабченко, ймовірно керував або володів частками в 5 українських компаніях.

Акаунти цією людини в соцмережах наразі видалені.