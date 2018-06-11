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Цимбалюк: После спецоперации меня не бросили на произвол судьбы

Понедельник, 11 июня 2018, 08:53
Цимбалюк: После спецоперации меня не бросили на произвол судьбы

Алексей Цимбалюк, которого якобы наняли для убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, разоблачил свою причастность к спецоперации, чтобы обезопасить себя.

Об этом он сказал в интервью BBC, объясняя, зачем разместил в Facebook признание, что "киллер" – это он.

"На брифинге в СБУ мой голос обнародовали без всякого искажения, и как только этот брифинг закончился, очень многие мои знакомые это заметили и мне об этом сообщили. Люди, которые знают меня близко, мой голос знают очень хорошо, узнать меня по голосу очень легко", – сказал Цимбалюк.

"Кроме того, я знал, что мои имя и фамилия обнародуют во время суда. Я не был в этом деле каким-то зашифрованным агентом, все было открыто", – добавил он.

На вопрос, не просил он об этом Службу безопасности Украины, Цимбалюк ответил: "А какой смысл? В любом случае, меня знает Герман. Если убийство оказывается фейковым, значит, сдал исполнитель".

"А если меня знает Герман, то знают и адвокаты, и дальше по цепочке. Поэтому скрываться смысла нет. Из соображений личной безопасности наоборот лучше определенный уровень публичности и огласки", – добавил он.

На вопрос, не боится ли он за свою безопасность теперь, Цимбалюк ответил: "Конечно, я переживаю, скажем так. Боюсь ли? Я не боюсь встречи с неотвратимым. Смерть – это логическое окончание жизни. Никому кроме Христа не удалось это преодолеть. Смерти я не боюсь".

"Но меры безопасности, конечно, надо принимать, потому что подгонять встречу со смертью не стоит... Я понимаю, что после этого могут хотеть убрать и меня", – добавил он.

Бывший боец ​​намекнул, что имеет защиту спецслужб: "Меня не бросили на произвол судьбы".

Что касается заказчика убийства Бабченко, то Цимбалюк верит словам посредника:

"В принципе, Борис Герман сам озвучил имя заказчика на суде (якобы заказчиком был сотрудник "личного фонда Путина" Вячеслав Пивоварник, хотя в Кремле отрицают существование такого фонда – ред.). Скорее всего, это правда, именно из этого фонда должны финансироваться все эти убийства".

В конце цепочки, по которому должны были заплатить за убийство Бабченко, по его мнению, были спецслужбы России: "Кто еще мог бы стоять за этим? Возвращаясь к списку и количеству жертв – если это реально сработало, внутриполитическая ситуация в стране была бы очень сильно расшатана. Это выгодно только путинской России".

Спецоперация была нужна, "чтобы собрать как можно больше доказательств причастности к этому России, отследить каналы получения денег", убежден Цимбалюк.

Он отметил, что деньги, переданные Германом, "не фальшивые и не меченые – их отдали в банк на хранение по процедуре".

Цимбалюк не верит, что Герман работает с контрразведкой, потому что его прослушивали, да и Борис "даже названий департаментов не знает".

По словам Цимбалюка, заказчик якобы хотел к осени ликвидировать 30 человек, затем список вырос до 60-ти, но сам он список не  видел, знал только два имени, кроме Бабченко.

Экс-боец также сказал, что не уверен, каким будет его будущее. Но идти на парламентские выборы по списку какой-либо партии не планирует: "Упаси Бог. Я буду хуже Савченко! Буду "наносить добро и причинять радость".

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Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бабченко АркадийСБУРосcия
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