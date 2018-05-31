Учасник АТО Олексій Цимбалюк назвав себе виконавцем "вбивства" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Про це він сам повідомив у себе в Facebook.

"СБУ мене не кинуло, у мене все добре. Пишу з відкритим, так би мовити, забралом. Після оприлюднення запису отримання мною авансу за вбивство людини, без зміни мого голосу, шифруватися сенсу не бачу", - пояснив він.

В коментарі Українській правді прес-секретар СБУ Олена Гітлянська спочатку заявила, що "справжній виконавець такого б у фейсбуці не писав".

"Я не знаю хто це і ніякого посту не бачила", - сказала вона.

"Щодо справжнього прізвища нічого не можу сказати", - додала Гітлянська.

У Twitter вона назвала інформацію про Цимбалюка фейком.

Однак пізніше вона написала, що "помилково ввела в оману громадськість щодо ролі Цимбалюка в спецоперації СБУ".

"Вибачаюсь, він дійсно є фігурантом справи. У запарці не вірно трактувала відповідь колеги про те, що поки не варто озвучувати прізвище в інтересах слідства. Хто не працює, той не помиляється. Ще раз перепрошую!", - написала речниця у Fаcebook.

СКРІШОТ FACEBOOK ОЛЕКСІЙ ЦИМБАЛЮК

Цимбалюк додав, що ніяких інтерв'ю найближчим часом давати не буде, так як слідство все ще йде і він "давав підписку про нерозголошення".

Відзначимо, що у Цимбалюка дві сторінки у Facebook. Обидві активні.

Під час засідання Шевченківського суду у четвер, де обирають запобіжний захід Борису Герману, підозрюваному в організації вбивства, прокурор розповів, що людина із прізвищем Цимбалюк брала участь у інсценізації вбивства і отримала гроші від замовника.

30 травня СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

Раніше слідство попросило арештувати підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.