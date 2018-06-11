У САП розповіли, коли судитимуть главу Держаудиту Гаврилову

Солом'янський районний суд Києва розгляне по суті справу щодо голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової 20 червня.

Про це повідомив прокурор САП Віталій Кравець, передає "Укрінформ".

"Призначили (розгляд по суті - ред.) на 20 червня, на 14:30", - розповів Кравець.

23 січня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.

Водночас сама Гаврилова стверджує, що вносила в електронні декларації правдиві відомості та називає провадження, яке веде щодо її статків НАБУ, наслідком тиску на неї.

25 січня суд обрав для Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.

2 квітня 2018 року САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Гаврилової.

Також повідомлялося, що суд відмовив Спеціальній антикорупційній прокуратурі у задоволенні клопотанні щодо відсторонення її від посади.

Раніше повідомлялось, що Подільський райсуд відправив справу Гаврилової до Апеляційного суду через неправильно визначену підсудність.

25 квітня справу очільниці Держаудитслужби Лідії Гаврилової передали до Солом’янського суду столиці.