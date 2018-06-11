В САП рассказали, когда будут судить главу Госаудита Гаврилову

Соломенский районный суд Киева рассмотрит по существу дело в отношении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой 20 июня.

Об этом сообщил прокурор САП Виталий Кравец, передает "Укринформ".

"Назначили (рассмотрение по существу - ред.) на 20 июня, на 14:30", - рассказал Кравец.

23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.

25 января суд избрал для Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.

2 апреля САП направила в суд обвинительный акт в отношении Гавриловой.

Также сообщалось, что Соломенской суд отказал Специальной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайстве об отстранении ее от должности.

Ранее сообщалось, что Подольский райсуд отправил дело Гавриловой в Апелляционный суд из-за неправильно определенной подсудности.

25 апреля дело руководительницы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой передали в Соломенский суд столицы.