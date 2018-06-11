Головні новини дня – за 60 секунд

Жебрівський залишив посаду голови Донецької ОДА, НБУ хоче відсудити у Коломойського 10 мільярдів гривень, Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд – новини, які обговорювали 11 червня.

Про Жебрівського. Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що подав президенту заяву про відставку. Про причини такого рішення він не повідомив.

Про Коломойського. Національний банк України подав нові позови в суди Швейцарії та України проти одного з колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського. Коломойський має погасити заборгованості за п'ятьма кредитними угодами на суму близько 10 млрд грн.

Про Ставицького. Генеральна прокуратура заявляє, що метою зустрічі в листопаді 2016 року з підозрюваним у крадіжці кількох об’єктів екс-міністром енергетики та вугільної промисловості Едуардом Ставицьким була перевірка його готовності до співпраці зі слідством.

Про Антикорупційний суд. Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд.

Тепер Порошенко має подати технічний законопроект, який точно запустить роботу Антикорупційного суду та дозволить уникнути подальших спекуляцій щодо законності його створення, заявив директор НАБУ Артем Ситник.

Про приватизацію. Фонд державного майна України видав 22 накази про прийняття рішень про приватизацію по об’єктах з переліку об’єктів великої приватизації.

Очікується, що продаж цих об'єктів принесе державному бюджету 21,3 млрд грн.

Для порівняння: держбюджет-2017 передбачав 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, проте бюджет отримав лише 3,4 млрд грн.

Про безпілотники. Державна авіаційна служба встановила обмеження на польоти дистанційно пілотованих повітряних суден вагою до 2 кілограм.

Оприлюднений порядок також визначає максимальну швидкість польоту (160 км/год), висоту (50 м), відстань від пілота (не більше 500 м) та відстань до сторонніх осіб: не ближче 30 метрів, для осіб до 12 років – не ближче 50 метрів, для груп понад 12 осіб – не ближче 150 метрів.

Про санкції проти РФ. США запровадили санкції проти трьох росіян і п’яти російських компаній. Так, США ввели санкції проти компаній Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute (Kvant) Divetechnoservices, а також проти їх керівників Александра Трібуна, Олєга Чірікова, Владіміра Каганского.

Про безвіз. За перший рік дії безвізового режиму з країнами Європейського Союзу більшість громадян України, які їздили в європейські країни, дотримувалися законодавства і не становили загрозу масової, безладної міграції.