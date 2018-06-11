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Главные новости дня – за 60 секунд

Понедельник, 11 июня 2018, 21:12

Жебривский оставил должность главы Донецкой ОГА, НБУ хочет отсудить у Коломойского 10 миллиардов гривен, Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде – новости, которые обсуждали 11 июня.

О Жебривском. Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке. О причинах такого решения он не сообщил.

О Коломойском. Национальный банк Украины подал новые иски в суды Швейцарии и Украины против одного из бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского. Коломойский должен погасить задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд грн.

О Ставицком. Генеральная прокуратура заявляет, что целью встречи в ноябре 2016 года с подозреваемым в краже нескольких объектов экс-министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким была проверка его готовности к сотрудничеству со следствием.

Об Антикоррупционном суде. Президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

Теперь Порошенко должен подать технический законопроект, который точно запустит работу Антикоррупционного суда и позволит избежать дальнейших спекуляций относительно законности его создания, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

О приватизации. Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня объектов большой приватизации. Ожидается, что продажа этих объектов принесет государственному бюджету 21,3 млрд грн.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн.

О беспилотниках. Государственная авиационная служба установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных суден весом до 2 килограмм.

Обнародованный порядок также определяет максимальную скорость полета (160 км/ч), высоту (50 м), расстояние от пилота (не более 500 м) и расстояние от посторонних лиц: не ближе 30 метров, для лиц до 12 лет – не ближе 50 метров, для групп более 12 человек – не ближе 150 метров.

О санкциях против РФ. США ввели санкции против трех россиян и пяти российских компаний. Так, США ввели санкции против компаний Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute (Kvant) Divetechnoservices, а также против их руководителей Александра Трибуна, Олега Чирикова, Владимира Каганского.

О безвизе. За первый год действия безвизового режима со странами Европейского Союза большинство граждан Украины, которые ездили в европейские страны, соблюдали законодательство и не составляли угрозу массовой, беспорядочной миграции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийАнтикоррупционный судбезвизсанкцииРосcия
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