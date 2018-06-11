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Cуд у п'ятницю оголосить Манафорту нові обвинувачення

Понеділок, 11 червня 2018, 22:49
Cуд у п'ятницю оголосить Манафорту нові обвинувачення

Суддя Окружного суду Вашингтона призначила на 15 червня засідання у справі Пола Манафорта. Під час нього оголосять додаткові звинувачення проти нього у тиску на свідків.

Про це повідомляє Reuters.

"Суддя Емі Берман Джексон, яка головує у кримінальній справі щодо Манафорта у федеральному суді у Вашингтоні встановила, що нове притягнення до суду збігається з попередньо запланованим слуханням стосовно того, чи слід скасувати умови застави для Манафорта після звинувачень у тиску на свідків", - пише агентство.

Планується, що під час судового засідання Манафорту зачитають нові звинувачення у тиску на свідків, висунуті спецпрокурором Робертом Мюллером.

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації.

У грудні суд у США частково задовольнив прохання Манафорта про звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Манафорт не визнав себе винним по жодному з обвинувальних висновків. Він перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет. Судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.

У лютому 2018-го  Роберт Мюллер звинуватив колишнього адвоката у справі Юлії Тимошенко Олександра Ван дер Зваана, який визнав, що неправдиво свідчив про втручання РФ у американські вибори 2016 року.

У документах звинувачення зазначено, що Ван дер Зваан вів бесіди з Річардом Гейтсом і "особою А". Згодом стало відомо, що "особа А" - колишній офіцер російської розвідки Костянтин Килимник, який також працював у лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 року.

Ван дер Зваан "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це.

Коли Килимник працював на Януковича у команді Манафорта, там теж підозрювали, що він доповідає в Москву, однак не надавали цьому значення. Також він виступав посередником між Манафором і російським олігархом Олегом Дерипаскою, близьким до президента РФ Володимира Путіна.

Зв'язок між Гейтсом і Килимником має велике значення, оскільки кримінальні звинувачення, раніше висунуті проти Гейтса і Манафорта, стосуються лише їх лобістської роботи для України до президентських виборів 2016-го в США.

Марія Думанська, УП
Теми: Пол МанафортсудСША
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