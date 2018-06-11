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Суд в пятницу объявит Манафорту новые обвинения

Понедельник, 11 июня 2018, 22:49
Суд в пятницу объявит Манафорту новые обвинения

Судья Окружного суда Вашингтона назначила на 15 июня заседание по делу Пола Манафорта. Во время него объявят дополнительные обвинения против него в давлении на свидетелей.

Об этом сообщает Reuters.

"Судья Эми Берман Джексон, председательствующая по уголовному делу касательно Манафорта в федеральном суде в Вашингтоне установила, что новое привлечения к суду совпадает с предварительно запланированным слушанием о том, следует ли отменить условия залога для Манафорта после обвинений в давлении на свидетелей", - пишет агентство.

Планируется, что во время судебного заседания Манафорту зачитают новые обвинения в давлении на свидетелей, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером.

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации. 

В декабре суда в США частично удовлетворил просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела. 

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и "лицом А".   Позже стало известно, что "лицо А" - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Ван дер Зваан "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.

Связь между Гейтсом и Килимником имеет большое значение, поскольку уголовные обвинения, ранее выдвинутые против Гейтса и Манафорта, касаются только их лоббистской работы для Украины до президентских выборов  2016 года в США.

Мария Думанская, УП
Темы: Пол МанафортсудСША
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