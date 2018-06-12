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Головні новини дня – за 60 секунд

Вівторок, 12 червня 2018, 21:01

Україна подала до Суду ООН докази проти Росії, В Сінгапурі зустрілися Трамп і Кім Чен Ин, у племінниці міністра юстиції знайшли елітне житло, грошові перекази спростилися – новини, які обговорювали 12 червня.

Про позов проти Росії. Україна подала до Міжнародного суду ООН меморандум у справі проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму.

Україна наполягає, що Росія має понести відповідальність як держава за порушення вимог Конвенції щодо запобігання фінансування тероризму через постачання зброї та координацію вчинення злочинних актів незаконними збройними формуваннями на території України з 2014 року.

Також Росія, в порушення законів окупації, яка сама по собі є направомірною, застосовує своє законодавство з метою дискримінації кримських татар і українців у Криму.

Про родину міністра юстиції. За час перебування на посаді міністра юстиції Павла Петренка його племінниця Божена Клічук стала власницею двох квартир у елітних житлових комплексах на Печерську й автомобіля Lexus NX200.

Про зустріч Трампа і Кім Чен Ина. Лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом СЩА Дональдом Трампом.

Про грошові перекази. Національний банк вніс зміни до правил здійснення переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні. Так, фізособи отримують можливість за допомогою міжнародної платіжної системи ініціювати у гривні переказ в іноземній валюті за межі України, а також за рішенням відправника переказу, що ініційований із-за кордону в іноземній валюті, отримати такий переказ в Україні в гривні (тобто, у валюті, відмінній від валюти його ініціювання).

Про Найєма. Народний депутат Мустафа Найєм вимагатиме найтяжчого передбаченого законом покарання для чоловіків, які побили його.

Про Труханова. Солом'янський райсуд Києва повернув закордонні паспорти і дозволив виїздити за кордон меру Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у розкраданні коштів державного бюджету.

Про H&M. Один з найбільших в світі модних рітейлерів H&M відкриє свій перший магазин в серпні в Lavina Mall. Відзначається, що перший в Україні магазин займе площу 2 900 кв.м і запропонує колекції модного одягу, а також товари для дому H&M HOME.

Про УЗ. Акціонерна державна компанія "Укрзалізниця" з 18 червня запустить послугу повноцінного харчування в деяких пасажирських поїздах, які курсують в нічний час.

"На окремих маршрутах під час подорожі пасажирам буде доступний повноцінний сніданок і гарячий обід, зокрема перші і другі страви", – сказав в.о голови УЗ Євген Кравцов.

Оплатити послугу можна буде як готівкою, так і банківською картою.

Тестування розпочнеться в поїздах №81 Київ – Ужгород, №104 Київ – Маріуполь, №7 Київ – Івано-Франківськ, №749 Київ – Івано-Франківськ.

Теми: РосіясудТрампКНДРТруханов
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