Побиття Найєма: нардеп вимагатиме максимального покарання

Народний депутат Мустафа Найєм вимагатиме найтяжчого передбаченого законом покарання для чоловіків, які побили його.

Про це нардеп написав на сторінці Facebook.

"Оскільки підозрювані все ще відмовляються визнати свою провину, не дають жодних свідчень і не йдуть на співпрацю зі слідством, ми, як потерпіла сторона, будемо наполягати на максимальній мірі покарання для всіх учасників правопорушення", – зазначив Найєм.

Він уточнив, що інкриміноване всім чотирьом підозрюваним хуліганство, вчинене групою осіб, передбачає або штраф від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів (8 500 – 17 000 гривень), або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі до 5 років.

"Четвертий підозрюваний також проходить по ч. 1 ст. 122 (умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості), за яке передбачається покарання або у вигляді виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі до 3 років, або позбавлення волі до 3 років", – написав депутат.

Найєм додав, що наразі йому невідомо, якої міри покарання вимагатимуть прокурори.

"До 25 червня прокуратура повинна або висунути підозрюваним обвинувальний акт, або звернутися до суду за рішенням про продовження термінів досудового розслідування і домашнього арешту", – розповів нардеп.

Він зазначив, що 30 червня закінчується термін досудового слідства.

"Якщо до того моменту підозрюваний-втікач не повернеться, його справа, швидше за все буде виділена в окреме провадження, що небажано", – написав Найєм.

За його словами, наразі у справі проведені основні слідчі та розшукові заходи, протягом тижня має завершитися процедура оформлення судово-медичної експертизи і бути допитані лікарі.

"Потім чекаємо проведення слідчого експерименту", – пояснив депутат.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

2 травня Шевченківській райсуд обрав для Ахмеда Абубакаровича Саітованічний домашній арешт як запобіжний захід, а для Магомеда-Салиха Арбуєвіча Саітова – цілодобовий домашній арешт.

3 травня третього з затриманих – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли під варту, а обрали йому нічний домашній арешт.

При цьому прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти, Магомеда-Аміна Саітова.

Його Шевченківський райсуд Києва заочно заарештував до 1 липня. Суд у Баку відпустив Сагомеда-Аміна Саітова під особисте зобов’язання.

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова. Однак в ГПУ заявляють, що процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

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