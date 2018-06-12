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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 12 июня 2018, 21:01

Украина подала в Суд ООН доказательства против России, В Сингапуре встретились Трамп и Ким Чен Ын, у племянницы министра юстиций нашли элитное жилье, денежные переводы упростились – новости, которые обсуждали 12 июня.

Об иске против России. Украина подала в Международный суд ООН меморандум по делу против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма.

Украина настаивает, что Россия должна понести ответственность как государство за нарушение требований Конвенции по предотвращению финансирования терроризма через поставки оружия и координацию совершения преступных актов незаконными вооруженными формированиями на территории Украины с 2014 года.

Также Россия, в нарушение законов оккупации, которая сама по себе является направомирною, применяет свое законодательство с целью дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

О встрече Трампа и Ким Чен Ына. Лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется к "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

О семье министра юстиции. За время пребывания в должности министра юстиции Павла Петренко его племянница Божена Кличук стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200.

О денежных переводах. Национальный банк внес изменения в правила осуществления переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине. Так, физлица получают возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода, инициированный из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне (то есть, в валюте, отличной от валюты его инициирования).

О Найеме. Народный депутат Мустафа Найем потребует самого тяжелого предусмотренного законом наказания для мужчин, которые избили его.

О Труханове. Соломенский райсуд Киева вернул загранпаспорта и позволил выезжать за границу мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в хищении средств государственного бюджета.

Об H&M. Один из самых крупных в мире модных ритейлеров H&M откроет свой первый магазин в августе в Lavina Mall. Отмечается, что первый в Украине магазин займет площадь 2 900 кв.м и предложит коллекции модной одежды, а также товары для дома H&M HOME.

Об УЗ. Акционерная государственная компания "Укрзализныця" с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время.

"На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда", – сказал и.о. главы УЗ Евгений Кравцов.

Тестирование начнется в поездах №81 Киев – Ужгород, №104 Киев – Мариуполь, №7 Киев – Ивано-Франковск, №749 Киев – Ивано-Франковск.

Темы: РосcиясудТрампКНДРТруханов
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