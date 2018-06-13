Суд зобов'язав Мюллера назвати всіх політиків, які співпрацювали з Манафортом

Федеральний суддя наказав спеціальному прокурору Роберту Мюллеру назвати всіх осіб і організації, які залучалися до лобістської діяльності Пола Манафорта в інтересах Партії регіонів, яка здійснювалася без реєстрації в якості іноземного агента, як того вимагає законодавство США.

Про це пише Politico.

Серед людей, яких Мюллер повинен назвати захисту, колишні європейські топ-політики, які брали участь в кампанії впливу, а також інші, на чиї свідчення Манафорт, як зазначається, намагався вплинути в останні місяці.

Ймовірні спроби Манафорта "скорегувати" позиції цих дюдей призвели минулого тижня до нових звинувачень в спробі перешкодити правосуддю.

Постанова судді окружного суду США Емі Берман Джексон, як пише видання, є рідкісною перемогою в суді для захисту Манафорта.

Мюллер не повинен публікувати особистості цих людей і компаній, яких в обвинувальних дукоментах приховують під псевдонімами. Суд розпорядився надати цю інформацію адвокатам Манафорта.

За словами судді, список дасть можливість захисту підготуватися до суду, призначеного на 17 вересня.

При цьому наголошується, що рішення судді навряд чи буде мати велике значення, оскільки багато з цих імен добре відомі захисту і про них повідомлялося в засобах масової інформації.

Наприклад, колишній прем'єр-міністр Італії Романо Проді і колишній канцлер Австрії Альфред Гузенбауер визнали певну залученість в лобістську роботу для уряду України часів Януковича. Однак вони заявили, що Манафорт їм не платив.

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації.

У грудні суд у США частково задовольнив прохання Манафорта про звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Манафорт не визнав себе винним по жодному з обвинувальних висновків. Він перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет. Судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.

У лютому 2018-го Роберт Мюллер звинуватив колишнього адвоката у справі Юлії Тимошенко Олександра Ван дер Зваана, який визнав, що неправдиво свідчив про втручання РФ у американські вибори 2016 року.

У документах звинувачення зазначено, що Ван дер Зваан вів бесіди з Річардом Гейтсом і "особою А". Згодом стало відомо, що "особа А" - колишній офіцер російської розвідки Костянтин Килимник, який також працював у лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 року.

Ван дер Зваан "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це.

Коли Килимник працював на Януковича у команді Манафорта, там теж підозрювали, що він доповідає в Москву, однак не надавали цьому значення. Також він виступав посередником між Манафором і російським олігархом Олегом Дерипаскою, близьким до президента РФ Володимира Путіна.

Зв'язок між Гейтсом і Килимником має велике значення, оскільки кримінальні звинувачення, раніше висунуті проти Гейтса і Манафорта, стосуються лише їх лобістської роботи для України до президентських виборів 2016-го в США.