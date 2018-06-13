Суд обязал Мюллера назвать всех политиков, сотрудничавших с Манафортом

Федеральный судья приказал специальному прокурору Роберту Мюллеру назвать все лица и организации, которые привлекались к лоббистской деятельности Пола Манафорта в интересах Партии регионов, которая осуществлялась без регистрации в качестве иностранного агента, как того требует законодательство США.

Об этом пишет Politico.

Среди людей, которых Мюллер должен назвать защите, бывшие европейские топ-политики, которые принимали участие в кампании влияния, а также другие, на чьи показания Манафорт, как отмечается, пытался повлиять в последние месяцы.

Предполагаемые попытки Манафорта "скорректировать" позиции этих людей привели на прошлой неделе к новым обвинениям в попытке препятствовать правосудию.

Постановление судьи окружного суда США Эми Берман Джексон, как пишет издание, является редкой победой в суде для защиты Манафорта.

Мюллер не должен публиковать личности этих людей и компаний, которых в обвинительных документах скрывают под псевдонимами. Суд распорядился предоставить эту информацию адвокатам Манафорта.

По словам судьи, список даст возможность защите подготовиться к суду, назначенному на 17 сентября.

При этом отмечается, что решение судьи вряд ли будет иметь большое значение, поскольку многие из этих имен хорошо известны защите и о них сообщалось в средствах массовой информации.

Например, бывший премьер-министр Италии Романо Проди и бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр признали некую вовлеченность в лоббистскую работу для правительства Украины времен Януковича. Однако они заявили, что Манафорт им не платил.

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации.

В декабре суда в США частично удовлетворил просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и "лицом А". Позже стало известно, что "лицо А" - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Ван дер Зваан "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.

Связь между Гейтсом и Килимником имеет большое значение, поскольку уголовные обвинения, ранее выдвинутые против Гейтса и Манафорта, касаются только их лоббистской работы для Украины до президентских выборов 2016 года в США.