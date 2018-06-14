Головні новини дня – за 60 секунд

Трамп назвав Крим російським, Європарламент вимагає негайно звільнити Сенцова, "Газпром" припинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу - новини, які обговорювали 14 червня.

Про заяви Трампа. Президент США Дональд Трамп заявив лідерам "Великої сімки", що Крим є російським, оскільки усі, хто живе на півострові, розмовляють російською. Трамп також цікавився, чому лідери стали на бік України. Президент США сказав очільникам держав, що "Україна – одна з найбільш корумпованих держав світу", зазначає джерело.

Також Трамп вважає, що Росія має знову приєднатися до країн "Великої сімки", аби з нею обговорювати ситуацію в Сирії та Україні.

Про Сенцова. Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою до російської влади негайно та беззастережно звільнити Олега Сенцова і всіх інших незаконно затриманих в Росії і в Криму громадян України.

Про "Газпром" та "Нафтогаз". Апеляційний суд округу Свеа задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу.

У прес-службі "Нафтогазу" заявили, що згадане рішення суду є тимчасовим.

В українській компанії заявили, що рішення означає, що подальші дії Нафтогазу за процедурою стягнення 2,6 млрд доларів з Газпрому тимчасово припинені.

Про українських радикалів. "Amnesty International", "Front Line Defenders", "Human Rights Watch" та "Freedom House" закликають Україну засудити й ефективно відреагувати на напади й залякування радикальних груп, які сприяють ненависті й дискримінації.

"Прикриваючись патріотизмом і так званими "традиційними цінностями", члени цих груп виголошують свою зневагу й намір завдати шкоду активістам із захисту прав жінок, етнічним меншинам, лесбіянкам, геям, бісексуалам, транссексуалам та інтерсексуалам (ЛГБТІ), а також іншим, які мають відмінні погляди", – заявляють вони.

Про рейтинги кандидатів у президенти. 68% громадян планують узяти участь у виборах президента України, але рейтинг основних потенційних кандидатів доволі невисокий.

Відносно найбільшу підтримку серед тих респондентів, які планують взяти участь у виборах, має Юлія Тимошенко – 13,3% виборців (причому рівень її підтримки мало відрізняється у різних регіонах).

Далі йдуть Анатолій Гриценко – 9,4% (його рейтинг вищий у західному та центральному регіонах) і Юрій Бойко – 8,4% (його рейтинг забезпечують схід, південь та Донбас).

Замикають першу п’ятірку чинний президент Петро Порошенко – 7,6% (його рейтинг дещо вищий на заході і дещо нижчий на сході) та Олег Ляшко – 7,4% (його позиції трохи міцніші в центрі та на півдні).

Про Жебрівського. Екс-голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що попри відставку залишається у команді президента Петра Порошенка, який у четвер ввечері повідомить йому про нову посаду.

Про надзвичайні ситуації. У Святошинському районі Києва вибухнув автомобіль, у результаті чого постраждали четверо дітей, двоє з яких - у важкому стані.

Про візи. З 15 червня до 1 серпня у різних куточках світу розпочнуть роботу нові українські візові центри, які надаватимуть послуги іноземцям у сфері прийому клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну.