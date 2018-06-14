Главные новости дня – за 60 секунд

Трамп назвал Крым российским, Европарламент требует немедленно освободить Сенцова, "Газпром" приостановил выполнение решения Стокгольмского арбитража – новости, которые обсуждали 14 июня.

О заявлениях Трампа. Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски. Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что "Украина - одна из самых коррумпированных государств мира", отмечает источник.

Также Трамп считает, что Россия должна снова присоединиться к странам "Большой семерки", чтобы с ней обсуждать ситуацию в Сирии и Украине.

О Сенцове. Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.

О "Газпроме" и "Нафтогазе". Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.

В пресс-службе "Нафтогаза" заявили, что упомянутое решение суда является временным.

В украинской компании заявили, что решение означает, что дальнейшие действия Нафтогаза по процедуре взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома временно приостановлены.

Об украинских радикалах. "Amnesty International", "Front Line Defenders", "Human Rights Watch" и "Freedom House" призывают Украину осудить и эффективно отреагировать на нападения и запугивания радикальных групп, которые способствуют ненависти и дискриминации.

"Прикрываясь патриотизмом и так называемыми "традиционными ценностями", члены этих групп оглашают свое пренебрежение и намерение нанести вред активистам по защите прав женщин, этническим меньшинствам, лесбиянкам, геям, бисексуалам, транссексуалам и интерсексуалам (ЛГБТИ), а также другим людям отличающихся взглядов", – заявляют они.

О рейтинге кандидатов в президенты. 68% граждан планируют участвовать в выборах президента Украины, но рейтинг основных потенциальных кандидатов довольно невысок.

Относительно наибольшую поддержку среди респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет Юлия Тимошенко – 13,3% избирателей (причем уровень ее поддержки мало отличается в разных регионах).

Далее идут Анатолий Гриценко – 9,4% (его рейтинг выше в западном и центральном регионах) и Юрий Бойко – 8,4% (его рейтинг обеспечивают восток, юг и Донбасс).

Замыкают первую пятерку действующий президент Петр Порошенко – 7,6% (его рейтинг несколько выше на западе и несколько ниже на востоке) и Олег Ляшко – 7,4% (его позиции немного крепче в центре и на юге).

О Жебривском. Экс-глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский заявил, что несмотря на отставку остается в команде президента Петра Порошенко, который в четверг вечером сообщит ему о новой должности.

О происшествиях. В ​​Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей, двое из которых - в тяжелом состоянии.

О визах. С 15 июня до 1 августа в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.