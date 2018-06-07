У Вишинського виявили 200 тис. доларів і договір з МІА "Россия Сегодня" - СБУ

Співробітники СБУ виявили 200 тисяч доларів і трудовий договорів з МІА "Россия Сегодня" у банківській скриньці арештованого головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського понад двісті тисяч доларів США, предмет, ззовні схожий на пістолет "Браунінг 1906", та прямий трудовий договір між фігурантом справи та МІА "Россия Сегодня" на керівництво представництвом на території України", - йдеться у повідомленні.

Триває досудове слідство.

Напередодні із квартири арештованого головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського вкрали документи й інші цінні речі.

Адвокат Вишинського Андрій Доманський повідомив, що до квартири головного редактора "РИА Новости Україна" було незаконне проникнення: "Меблі і речі в квартирі перевернуті і розкидані. Зникли кілька речей, але які саме – поки точно невідомо".

Нагадаємо, що 15 травня в офісах "РИА Новости Украина" відбулися обшуки, а ГПУ показала, що знайшла під час слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському було оголошено про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі Вишинського на допит до СБУ викликали 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці, захист подав апеляцію на рішення суду, однак Апеляційний суд Херсонської області відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу.

Під час засідання суду Вишинський заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом. На думку Вишинського, вихід з українського громадянства може допомогти йому стати претендентом для обміну заручниками.

У ДМС у свою чергу заявили, що Вишинський не може вийти з українського громадянства, оскільки законодавство України не передбачає такої процедури.