Трамп: взяття Манафорта під варту "дуже несправедливе"

Президент США Дональд Трамп відреагував на взяття під арешт керівника свого передвиборчого штабу Пола Манафорта і назвав його "дуже нечесним".

Про це Трамп написав у Twitter.

"Вау, яке жорстке рішення для Пола Манафорта, який представляв Рональда Рейгана, Боба Доула і багатьох інших топ-політиків та кампаній. Не знав, що Манафорт був ватажком мафії. А як щодо Комі (Джеймс Комі - екс-директор ФБР – УП) і нечесної Хіларі та інших? Дуже несправедливо!", - написав президент США.

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

15 червня у США федеральна суддя ухвалила рішення взяти під варту колишнього главу виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації.

У грудні суд у США частково задовольнив прохання Манафорта про звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Манафорт не визнав себе винним по жодному з обвинувальних висновків. Він перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет. Судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.

У червні 2018-го суд наказав спецпрокурору Мюллеру назвати всіх осіб і організації, які залучалися до лобістської діяльності Пола Манафорта в інтересах Партії регіонів, яка здійснювалася без реєстрації в якості іноземного агента, як того вимагає законодавство США.

У лютому 2018-го Роберт Мюллер звинуватив колишнього адвоката у справі Юлії Тимошенко Олександра Ван дер Зваана, який визнав, що неправдиво свідчив про втручання РФ у американські вибори 2016 року.

У документах звинувачення зазначено, що Ван дер Зваан вів бесіди з Річардом Гейтсом і "особою А". Згодом стало відомо, що "особа А" - колишній офіцер російської розвідки Костянтин Килимник, який також працював у лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 року.

Ван дер Зваан "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це.

Коли Килимник працював на Януковича у команді Манафорта, там теж підозрювали, що він доповідає в Москву, однак не надавали цьому значення. Також він виступав посередником між Манафором і російським олігархом Олегом Дерипаскою, близьким до президента РФ Володимира Путіна.