Трамп: взяття Манафорта під варту "дуже несправедливе"

Президент США Дональд Трамп відреагував на взяття під арешт керівника свого передвиборчого штабу Пола Манафорта і назвав його "дуже нечесним".

Про це Трамп написав у Twitter.

"Вау, яке жорстке рішення для Пола Манафорта, який представляв Рональда Рейгана, Боба Доула і багатьох інших топ-політиків та кампаній. Не знав, що Манафорт був ватажком мафії. А як щодо Комі (Джеймс Комі - екс-директор ФБР – УП) і нечесної Хіларі та інших? Дуже несправедливо!", - написав президент США.

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair!