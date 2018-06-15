Манафорта взяли під варту

У США федеральна суддя ухвалила рішення взяти під варту колишнього главу виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це повідомляє Reuters.

"Федеральна суддя скасувала умови щодо застави для Пола Манафорта, крок, який примусить колишнього голову кампанії президента США Дональда Трампа провести свій час у в'язниці, чекаючи на розгляд кримінальної справи", - пояснює агентство.

Суддя Емі Берман ухвалила відповідне рішення після звинувачень прокурорів у тому, що Манафорт та його спільник намагалися вплинути на свідків у цій справі.

Судове засідання у його справі заплановане на вересень, ще одне, яке стосується пов'язаних звинувачень у Вірджинії, заплановане на липень.

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації.

У грудні суд у США частково задовольнив прохання Манафорта про звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Манафорт не визнав себе винним по жодному з обвинувальних висновків. Він перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет. Судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.

У червні 2018-го суд наказав спецпрокурору Мюллеру назвати всіх осіб і організації, які залучалися до лобістської діяльності Пола Манафорта в інтересах Партії регіонів, яка здійснювалася без реєстрації в якості іноземного агента, як того вимагає законодавство США.

У лютому 2018-го Роберт Мюллер звинуватив колишнього адвоката у справі Юлії Тимошенко Олександра Ван дер Зваана, який визнав, що неправдиво свідчив про втручання РФ у американські вибори 2016 року.

У документах звинувачення зазначено, що Ван дер Зваан вів бесіди з Річардом Гейтсом і "особою А". Згодом стало відомо, що "особа А" - колишній офіцер російської розвідки Костянтин Килимник, який також працював у лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 року.

Ван дер Зваан "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це.

Коли Килимник працював на Януковича у команді Манафорта, там теж підозрювали, що він доповідає в Москву, однак не надавали цьому значення. Також він виступав посередником між Манафором і російським олігархом Олегом Дерипаскою, близьким до президента РФ Володимира Путіна.