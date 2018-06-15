Трамп: взятие Манафорта под стражу "очень несправедливое"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на взятие под арест руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта и назвал его "очень нечестным".

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Вау, какое жесткое решение для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других топ-политиков и кампаний. Не знал, что Манафорт был главарем мафии. А как насчет Коми (Джеймс Коми - экс-директор ФБР - УП) и нечестной Хиллари и других? Очень несправедливо!", - написал президент США.

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

15 июня в США федеральная судья приняла решение взять под стражу бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации.

В декабре суда в США частично удовлетворил просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

В июне 2018 года судья приказал спецпрокурору Мюллеру назвать все лица и организации, которые привлекались к лоббистской деятельности Пола Манафорта в интересах Партии регионов, которая осуществлялась без регистрации в качестве иностранного агента, как того требует законодательство США.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и "лицом А". Позже стало известно, что "лицо А" - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Ван дер Зваан "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.