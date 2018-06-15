Трамп: взятие Манафорта под стражу "очень несправедливое"

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Пятница, 15 июня 2018, 23:24

Президент США Дональд Трамп отреагировал на взятие под арест руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта и назвал его "очень нечестным".

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Вау, какое жесткое решение для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других топ-политиков и кампаний. Не знал, что Манафорт был главарем мафии. А как насчет Коми (Джеймс Коми - экс-директор ФБР - УП) и нечестной Хиллари и других? Очень несправедливо!", - написал президент США.

15 июня в США федеральная судья приняла решение взять под стражу бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации. 

В декабре суда в США частично удовлетворил просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела. 

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

В июне 2018 года судья приказал спецпрокурору Мюллеру назвать все лица и организации, которые привлекались к лоббистской деятельности Пола Манафорта в интересах Партии регионов, которая осуществлялась без регистрации в качестве иностранного агента, как того требует законодательство США.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и "лицом А".   Позже стало известно, что "лицо А" - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Ван дер Зваан "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.

Украинская правда
Темы: Трамп Манафорт тюрьма суд
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