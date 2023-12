Трамп: взятие Манафорта под стражу "очень несправедливое"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на взятие под арест руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта и назвал его "очень нечестным".

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Вау, какое жесткое решение для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других топ-политиков и кампаний. Не знал, что Манафорт был главарем мафии. А как насчет Коми (Джеймс Коми - экс-директор ФБР - УП) и нечестной Хиллари и других? Очень несправедливо!", - написал президент США.

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair!