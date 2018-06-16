МЗС висловило протест проти недопуску Денісової до Карпюка

МЗС висловлює протест проти недопуску омбудсмена Людмили Денісової до політв'язня Миколи Карпюка у суботу.

Про це заявила речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

РФ продовжує свою "гру". Попри домовленості Омбудсмену Л.Денісовій відмовили у зустрічі з М.Карпюком. Висловлюємо протест,вимагаємо доступу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 16, 2018

"РФ продовжує свою "гру". Попри домовленості омбудсмену Людмилі Денісовій відмовили у зустрічі з Миколою Карпюком. Висловлюємо протест, вимагаємо доступу", - зазначила вона.

Як повідомлялося, уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій не вдалося зустрітися в суботу з політв'язнем Миколою Карпюком у російському Володимирі.

Раніше вона повідомила, що має намір зустрітися з Карпюком.

14 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Москалькова також повідомила, що Людмила Денісова планує відвідати Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Дмитра Штиблікова, Романа Сущенка, Олександра Кольченка та інших політв'язнів, зокрема, в анексованому Криму. Зазначалося, що перший візит Денісової відбудеться 16 червня в Омськ, де вона відвідає Штиблікова.

У свою чергу Людмила Денісова заявила, що переговори про її візити до українських політв'язнів на території Російської Федерації зайшли у глухий кут, а щодо відвідування Сенцова їй "у досить жорсткій формі, практично без будь-яких пояснень сказали, що не допустять зустрічі".

За її словами, візит до журналіста Романа Сущенка та політв'язня Миколи Карпюка 14 червня також не відбувся - його перенесли на інші дні.

9 червня президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля. Сторони домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.