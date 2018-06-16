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МИД выразило протест против недопуска Денисовой к Карпюку

Суббота, 16 июня 2018, 19:37
МИД выразило протест против недопуска Денисовой к Карпюку

МИД выражает протест против недопуска омбудсмена Людмилы Денисовой к политзаключенному Николаю Карпюку в субботу.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"РФ продолжает свою "игру". Несмотря на договоренности омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с Николаем Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа", - отметила она.

Как сообщалось, уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не удалось встретиться в субботу с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.

Ранее Денисова сообщила, что намерена встретиться с Карпюком.

14 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа. 

Москалькова также сообщила, что Людмила Денисова планирует посетить Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других политзаключенных, в частности, в аннексированном Крыму. Отмечалось, что первый визит Денисовой состоится 16 июня в Омск, где она посетит Штыбликова.

В свою очередь Людмила Денисова заявила, что переговоры о ее визитах к украинским политзаключенным на территории Российской Федерации зашли в тупик, а относительно посещения Сенцова ей "в достаточно жесткой форме, практически без каких-либо объяснений сказали, что не допустят встречи". 

По ее словам, визит к журналисту Роману Сущенко и политзаключенному Николаю Карпюку 14 июня также не состоялся – его перенесли на другие дни.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Украинская правда
Темы: МИДомбудсменполитзаключенные
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