Суд дозволив капітанові "Норда" виїхати до Криму

Херсонський міський суд відмовився продовжити заборону на виїзд до анексованого Криму капітану російського судна "Норд" Володимиру Горбенку.

Про це йдеться в ухвалі суду від 8 червня.

Прокурор клопотав про продовження строку дії обов'язків, покладених на Горбенка, на 60 днів. Це стосувалося обов’язків прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду та не відвідувати тимчасово окупований Крим.

Своє клопотання прокурор мотивував тим, що щодо Горбенка розслідується кримінальне провадження за ч 1 ст. 249 КК України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом), а сам підозрюваний може переховуватися від слідства, вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити або спотворити докази.

Досудове розслідування встановило, що громадянин України, капітан судна СЧС "Норд" Горбенко, який плавав під прапором Росії, 24 березня 2018 року вийшов з керченського порту в анексованому Криму у напрямку Азовського моря з метою промислового вилову риби.

На борту "Норда" знаходилися недійсні суднові документи, видані окупаційною владою Криму.

"ОСОБА_2 (Горбенко – ред.) за допомогою СЧС "Норд", без передбаченого законом дозволу в центральному районі Азовського моря… незаконно виловив 5627 кілограм риби (сирець, тюлька), для її подальшої реалізації", - йдеться в матеріалах суду.

Зазначається, що своїми діями капітан "Норда" завдав збитків на 96 тисяч 900 гривень.

Також вказується, що Горбенко, якому повідомили про підозру, постійно проживає у Криму, має документи, видані окупаційною владою Криму, підтримує зв'язки із співробітниками прикордонної служби ФСБ РФ, працює за законами Росії.

Підозрюваний і його захисник заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя Дмитро Гонтар відхилив клопотання прокурора, вказавши, що той, згідно

з законом, мав подати клопотання про продовження запобіжного заходу, а не про продовження покладених на Горбенка зобов'язань.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.

11 квітня капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, але із забороною їздити в Крим.

14 травня повідомлялося, що члени екіпажу заарештованого кримського судна "Норд" перебувають на території посольства Росії в Києві.