Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд дозволив капітанові "Норда" виїхати до Криму

Вівторок, 19 червня 2018, 14:27

Херсонський міський суд відмовився продовжити заборону на виїзд до анексованого Криму капітану російського судна "Норд" Володимиру Горбенку.

Про це йдеться в ухвалі суду від 8 червня.

Прокурор клопотав про продовження строку дії обов'язків, покладених на Горбенка, на 60 днів. Це стосувалося обов’язків прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду та не відвідувати тимчасово окупований Крим.

Своє клопотання прокурор мотивував тим, що щодо Горбенка розслідується кримінальне провадження за ч 1 ст. 249 КК України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом), а сам підозрюваний може переховуватися від слідства, вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити або спотворити докази.

Досудове розслідування встановило, що громадянин України, капітан судна СЧС "Норд" Горбенко, який плавав під прапором Росії, 24 березня 2018 року вийшов з керченського порту в анексованому Криму у напрямку Азовського моря з метою промислового вилову риби.

На борту "Норда" знаходилися недійсні суднові документи, видані окупаційною владою Криму.   

"ОСОБА_2 (Горбенко – ред.) за допомогою СЧС "Норд", без передбаченого законом дозволу в центральному районі Азовського моря… незаконно виловив 5627 кілограм риби (сирець, тюлька), для її подальшої реалізації", - йдеться в матеріалах суду.

Зазначається, що своїми діями капітан "Норда" завдав збитків на 96 тисяч 900 гривень.

Також вказується, що Горбенко, якому повідомили про підозру, постійно проживає у Криму, має документи, видані окупаційною владою Криму, підтримує зв'язки із співробітниками прикордонної служби ФСБ РФ, працює за законами Росії.

Підозрюваний і його захисник заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя Дмитро Гонтар відхилив клопотання прокурора, вказавши, що той, згідно

з законом, мав подати клопотання про продовження запобіжного заходу, а не про продовження покладених на Горбенка зобов'язань.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.

11 квітня капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, але із забороною їздити в Крим.

14 травня повідомлялося, що члени екіпажу заарештованого кримського судна "Норд" перебувають на території посольства Росії в Києві.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КримсудРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: