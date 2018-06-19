Директор ДБР вперше поїде з візитом до Європарламенту

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба проведе зустрічі у керівних інституціях Євросоюзу у Брюсселі.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що це перший візит керівника новоствореного правоохоронного органу України до Брюсселя.

За даними агентства, зустріч відбудеться 20-23 червня.

Повідомляється, що за програмою візиту, Труба проведе зустрічі у Європарламенті, Єврокомісії, у Європейській службі зовнішньої діяльності.

Як повідомлялося, 17 травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону № 5395-д про роботу Державного бюро розслідувань, що дозволить відомству повноцінно розпочати роботу з 1 вересня.

У квітні директор ДБР Роман Труба заявив, що запуск роботи бюро затягують.

Він став директором ДБР у листопаді 2017 року.

Як повідомлялося, з 2 березня по 2 квітня тривав прийом документів на конкурс у Державне бюро розслідувань.

На 27 керівних посад у ДБР подали заявки 685 претендентів.

30 березня до Ради громадського контролю при Держбюро розслідувань обрали 15 людей. Активісти перед тим заявляли, що влада підготувала туди "своїх людей"

Також зазначалося, що понад 40% претендентів на керівні посади в Державному бюро розслідувань України є представниками чинних правоохоронних органів.

Детальніше читайте в інтерв'ю УП - "Роман Труба: Я не все рішення повинен погоджувати з заступниками"

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