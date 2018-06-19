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Директор ГБР впервые поедет с визитом в Европарламент

Вторник, 19 июня 2018, 16:34

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба проведет встречи в руководящих институтах Евросоюза в Брюсселе.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что это первый визит руководителя вновь созданного правоохранительного органа Украины в Брюссель.

По данным агентства, встреча состоится 20-23 июня.

Сообщается, что по программе визита, Труба проведет встречи в Европарламенте, Еврокомиссии и в Европейской службе внешней деятельности.

Как сообщалось, 17 мая Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон № 5395-д  о работе Государственного бюро расследований, что позволит ведомству полноценно начать работу с 1 сентября.

В апреле директор ГБР Роман Труба заявил, что запуск работы бюро затягивают.

Он стал директором ГБР в ноябре 2017 года.

Со 2 марта по 2 апреля проходил прием документов на конкурс в Государственное бюро расследований.

На 27 руководящих должностей в ГБР подали заявки 685 претендентов.

30 марта в Совет общественного контроля при Госбюро расследований выбрали 15 человек. Активисты перед тем заявляли, что власти подготовили туда "своих людей"

также сообщалось, что более 40% претендентов на руководящие должности в Государственном бюро расследований Украины являются представителями действующих правоохранительных органов.

Подробнее читайте в интервью УП "Роман Труба: Я не все решения должен согласовывать с заместителями"

Читайте также: "Между независимостью и политиками. Начнет ли Госбюро расследований сажать чиновников?"

Украинская правда
Темы: ГБРЕСЕвропарламент
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